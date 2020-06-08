В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за очень жаркой погоды, температура воздуха может достигнуть 38 градусов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В воскресенье в Сочи жителей предупреждали об опасности жары в 37 градусов. Однако в понедельник на курорте стало ещё жарче.
"Экстренное предупреждение по сильной жаре... В ближайшие 1-2 часа и до конца на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36 … +38 градусов", - говорится в сообщении.
Власти курорта также просят жителей предпринять меры предосторожности, чтобы защититься от жаркой погоды. В городе с субботы открылись для прогулок скверы, парки, набережные и пляжи. Принимают посетителей летние кафе и террасы, в городе стартовал сезон фонтанов.
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