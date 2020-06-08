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Туризм
2020-06-08T13:18
https://ria.ru/20200608/1572624863.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
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РИА Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

13:13 08.06.2020 (обновлено: 13:18 08.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи косит траву на территории
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи косит траву на территории
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи косит траву на территории
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за очень жаркой погоды, температура воздуха может достигнуть 38 градусов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В воскресенье в Сочи жителей предупреждали об опасности жары в 37 градусов. Однако в понедельник на курорте стало ещё жарче.
"Экстренное предупреждение по сильной жаре... В ближайшие 1-2 часа и до конца на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36 … +38 градусов", - говорится в сообщении.
Власти курорта также просят жителей предпринять меры предосторожности, чтобы защититься от жаркой погоды. В городе с субботы открылись для прогулок скверы, парки, набережные и пляжи. Принимают посетителей летние кафе и террасы, в городе стартовал сезон фонтанов.
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