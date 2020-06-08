HUAWEI начинает продавать в России смартфоны в главном цвете 2020 года

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Главным цветом 2020 года Институт Pantone выбрал "классический синий" — как символ надежды и умиротворения. Откликаясь на это решение главного разработчика профессиональных цветовых стандартов, компания HUAWEI представила новую версию смартфона HUAWEI P40 Pro в насыщенном синем оттенке. С сегодняшнего дня эти устройства будут доступны российским покупателям.

В моде Classic Blue

Смартфоны уже давно стали не просто высокотехнологичным помощником в повседневных делах, но и модным аксессуаром, для которого внешний вид не менее важен, чем технические характеристики. Поэтому каждый год, представляя свои флагманские смартфоны, компания HUAWEI предлагает пользователям новые цветовые решения.

В предыдущих поколениях флагманов бренд экспериментировал со сложными градиентными оттенками, на что с энтузиазмом откликались и пользователи, и конкуренты. Однако в этом году дизайнеры HUAWEI P40 Pro решили вернуться к классике и представили версию смартфона в насыщенном синем оттенке. Он дополнит черный и мерцающий серебристый цвета, в которых P40 Pro дебютировал в России в апреле.

HUAWEI использовал в дизайне цвет океана, в том числе потому, что главный мировой разработчик профессиональных цветовых стандартов, Институт Pantone, назначил "классический синий" главным цветом 2020 года. "Вызывая у нас глубокий эмоциональный отклик, синий оттенок передает то ощущение уверенности и постоянства, на которые мы всегда можем положиться", — отметили в Pantone. И это заявление особенно актуально на фоне сегодняшнего кризиса.

Впрочем, классические оттенки, среди которых и синий, сейчас находятся на пике популярности и в мировой моде. Насыщенный синий цвет нанесен на заднюю поверхность P40 Pro с помощью светоотражающего структурного покрытия, создающего эффект 3D. При вращении корпуса этот чистый оттенок переливается, как морские волны.

Ощущение движущейся воды еще больше усиливает "экран-водопад" c ультратонкой рамкой и скругленными гранями. Помимо визуального эффекта, такой дизайн имеет и чисто прагматичную цель, обеспечивая отличную эргономику устройства: держать его и набирать тексты одной рукой становится гораздо проще.

Не только цвет

Новый элегантный дизайн HUAWEI P40 Pro дополнен передовыми техническими характеристиками, которые уже высоко оценены профессионалами. Недавно камерофоны серии P40 были признаны лучшими по мнению ассоциации TIPA и в четвертый раз для бренда HUAWEI получили награду TIPA World Awards 2020. Кроме того, HUAWEI P40 Pro получил 128 баллов от экспертов сайта DXOMARK, и эта оценка стала максимальной за всю историю существования данного рейтинга.

Напомним: старшая модель флагманской линейки HUAWEI P40 Pro имеет усовершенствованную фотосистему Leica, в которой есть основной объектив 50 Мп, сверхширокоугольный модуль, а также кинообъектив 40 Мп для съемки видео в 4K и 3D-модуль для определения глубины сцены, который отвечает за 50-кратный цифровой зум. С ним удобно снимать удаленные объекты, при этом на получившейся фотографии детали будут хорошо различимы, даже если они расположены на расстоянии в несколько десятков метров.

© Фото : предоставлено Huawei Смартфон Huawei P40 Pro © Фото : предоставлено Huawei Смартфон Huawei P40 Pro

Фронтальная камера смартфона (32 Мп + TOF-модуль) делает селфи в высоком разрешении и отвечает за распознавание лица владельца для разблокировки устройства при любых условиях освещения. Емкий аккумулятор (4200 мА*ч) смартфона обеспечивает 22 часа просмотра видео, 47 часов разговора или около 20 часов интернет-серфинга.

Устройство позволяет полностью реализовать потенциал приложений из предустановленного фирменного магазина приложений HUAWEI AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы зарубежных и российских разработчиков. Все приложения оптимизированы для устройств HUAWEI, а в некоторых из них даже интегрированы собственные мобильные сервисы компании (платежи, карты, локация и другие), поэтому работают они максимально эффективно, а пользовательские данные защищены по самым современным технологиям.

Кроме того, с HUAWEI P40 Pro можно бесконтактно оплачивать покупки и услуги благодаря модулю NFC и приложению "Кошелек", к которому можно привязать банковскую карту.