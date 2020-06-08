Риски из-за пандемии коронавируса еще есть, заявил Мишустин

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Риски из-за пандемии коронавируса для людей еще есть, необходимо сохранять полную готовность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Риск (из-за пандемии коронавируса - ред.) для людей все еще есть, следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.