Риски из-за пандемии коронавируса еще есть, заявил Мишустин

"Риск (из-за пандемии коронавируса - ред.) для людей все еще есть, следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.