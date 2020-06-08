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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:11
https://ria.ru/20200608/1572624352.html
Риски из-за пандемии коронавируса еще есть, заявил Мишустин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572624080_0:291:3123:2048_1036x0_80_0_0_49931eca82b4b7590c121cda67dd9bb3.jpg
РИА Новости

Риски из-за пандемии коронавируса еще есть, заявил Мишустин

13:08 08.06.2020 (обновлено: 13:11 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Риски из-за пандемии коронавируса для людей еще есть, необходимо сохранять полную готовность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Риск (из-за пандемии коронавируса - ред.) для людей все еще есть, следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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