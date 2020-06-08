Саграда Фамилия откроется в июле, но пока только для жителей Барселоны

МАДРИД, 8 июл – РИА Новости. Одна из самых известных достопримечательностей Испании – храм Святого Семейства в Барселоне – возобновит работу в июле, однако пока известны даты, только когда его смогут посетить жители этого города. Даты открытия для туристов пока нет, сообщил генеральный директор правления строительной компании храма Хавьер Мартинес.

"Попечительский совет Саграды Фамилии принял решение вновь открыть свои двери для публики, начиная с 4 июля", - заявил Мартинес на пресс-конференции онлайн. Первыми посетителями станут медики, санитары, полиция, волонтеры, пожарные – "все те люди, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией". Они смогут посетить храм бесплатно 4, 5, 11,12 июля.

На втором этапе открытия - с 18 июля храм смогут посещать все жители Барселоны, причем до конца года вход будет бесплатным. Храм будет работать по выходным во второй половине дня.

Начало третьей фазы – открытия собора для всех, в том числе для туристов (как испанских, так и иностранных) – пока не известно. "Мы не знаем, когда поток туристов будет в городе, мы ждем. Но Саграда Фамилия готова открыть свои двери немедленно, когда это станет возможно", - заявил Мартинес. Именно после открытия храма для широкой публики, сообщил он, можно будет возобновить строительные работы.

Саграда Фамилия была закрыта в середине марта – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, все строительные работы были также приостановлены на неопределенный срок.

В минувшую субботу были открыты для публики три самых известных музея Испании, расположенные в Мадриде, – Прадо, Королевы Софии и Тиссена-Борнемисы. Все государственные музеи страны, находящиеся в подчинении министерства культуры, откроются в стране 9 июня. До 31 июля вход в них будет бесплатным.