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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:24
https://ria.ru/20200608/1572624095.html
Мишустин: в Москве прирост заболевших COVID-19 составляет около 1%
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Мишустин: в Москве прирост заболевших COVID-19 составляет около 1%

13:05 08.06.2020 (обновлено: 13:24 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прирост заболеваемости коронавирусом в Москве сейчас ниже среднероссийского показателя и составляет 1%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в понедельник провел по видеосвязи заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он объявил, что прирост заболеваемости по стране в целом шестые сутки подряд не превышает 2%.
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"Конечно, от региона к региону ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%", - сообщил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинМосква
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