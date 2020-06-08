Мишустин: в Москве прирост заболевших COVID-19 составляет около 1%

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прирост заболеваемости коронавирусом в Москве сейчас ниже среднероссийского показателя и составляет 1%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в понедельник провел по видеосвязи заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он объявил, что прирост заболеваемости по стране в целом шестые сутки подряд не превышает 2%.
"Конечно, от региона к региону ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%", - сообщил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.