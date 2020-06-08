В Иране выявили около двух тысяч новых случаев коронавируса

ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран за сутки выявил около 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом , в то время как на прошлой неделе был установлен антирекорд для страны за все время пандемии - порядка 3,6 тысячи случаев.

Как сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN, за прошедшие сутки в стране было выявлено всего 2043 новых случая заражения COVID-19, скончались 70 человек.

Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях коронавируса, достигло 173 832, всего погибло 8 351 человек. При этом, по словам Джаханпура, выздоровели 136 360 человек.

В первую неделю июня число выявленных суточных случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая.

Однако в последние четыре дня Иран фиксирует спад заболеваемости.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ходе пресс-конференции объяснил последнюю вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. В частности, указал он, страна в сутки стала проводить до 25 тысяч тестов на коронавирус, из-за чего наблюдался такой скачок. При этом он отметил, что наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям необходимо научиться жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда будет произведена вакцина.