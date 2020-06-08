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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:58
https://ria.ru/20200608/1572624039.html
В Иране выявили около двух тысяч новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили около двух тысяч новых случаев коронавируса

13:05 08.06.2020 (обновлено: 13:58 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран за сутки выявил около 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в то время как на прошлой неделе был установлен антирекорд для страны за все время пандемии - порядка 3,6 тысячи случаев.
Как сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN, за прошедшие сутки в стране было выявлено всего 2043 новых случая заражения COVID-19, скончались 70 человек.
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Таким образом, общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях коронавируса, достигло 173 832, всего погибло 8 351 человек. При этом, по словам Джаханпура, выздоровели 136 360 человек.
В первую неделю июня число выявленных суточных случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая.
Однако в последние четыре дня Иран фиксирует спад заболеваемости.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в ходе пресс-конференции объяснил последнюю вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. В частности, указал он, страна в сутки стала проводить до 25 тысяч тестов на коронавирус, из-за чего наблюдался такой скачок. При этом он отметил, что наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям необходимо научиться жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда будет произведена вакцина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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