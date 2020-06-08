В Саратовской области ликвидировали нефтяное пятно на Волге

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Нефтяное пятно, обнаруженное в Волге у берегов Саратова, ликвидировано, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее прокуратура области начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Увекского ковша в Саратове. Специалисты лаборатории отобрали пробы воды в целях определения степени загрязнения.

"Пленку с поверхности (реки - ред.) собрали", - сказала собеседница агентства, добавив, что исследования взятых проб не готовы.