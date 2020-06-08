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2020-06-08T13:08
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В Саратовской области ликвидировали нефтяное пятно на Волге
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РИА Новости

В Саратовской области ликвидировали нефтяное пятно на Волге

13:04 08.06.2020 (обновлено: 13:08 08.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей ВасильевСаратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги
Саратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги
© РИА Новости / Андрей Васильев
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Нефтяное пятно, обнаруженное в Волге у берегов Саратова, ликвидировано, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее прокуратура области начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге в районе Увекского ковша в Саратове. Специалисты лаборатории отобрали пробы воды в целях определения степени загрязнения.
"Пленку с поверхности (реки - ред.) собрали", - сказала собеседница агентства, добавив, что исследования взятых проб не готовы.
В пресс-службе областного главка МЧС уточнили РИА Новости, что первоначальная информация о аварийном разливе нефтепродуктов в Волгу в районе Увекской нефтебазы не подтвердилась, а выявленные вблизи берега радужные пятна не представляли экологической угрозы.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
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