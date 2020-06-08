МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником, подчеркнув, что в условиях пандемии COVID-19 их работа наряду с работой медиков заслуживает отдельной благодарности.
"Начну с поздравления: сегодня мы отмечаем День социального работника. Это благородная профессия добрых и мужественных людей", - сказал Мишустин, начиная заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Быть социальным работником непросто, отметил он, ведь подопечные нуждаются в постоянном уходе и заботе.
"И конечно сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции ваша работа наряду с работой медиков заслуживает отдельной, самой искренней благодарности", - заявил премьер, поблагодарив соцработников за их нелегкий труд.