Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T13:32
https://ria.ru/20200608/1572623859.html
Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617026_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_256f59bf85af35d0c6f9b8103d38f9c2.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником

13:03 08.06.2020 (обновлено: 13:32 08.06.2020)
110
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником, подчеркнув, что в условиях пандемии COVID-19 их работа наряду с работой медиков заслуживает отдельной благодарности.
"Начну с поздравления: сегодня мы отмечаем День социального работника. Это благородная профессия добрых и мужественных людей", - сказал Мишустин, начиная заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Быть социальным работником непросто, отметил он, ведь подопечные нуждаются в постоянном уходе и заботе.
"И конечно сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции ваша работа наряду с работой медиков заслуживает отдельной, самой искренней благодарности", - заявил премьер, поблагодарив соцработников за их нелегкий труд.
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
3 июня, 08:52
В Москве соцработники выполнили около 113 тысяч заявок по доставке
100000
Обсудить 0
Михаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
Президент России Владимир Путин
Путин дал поручения по борьбе с безработицей
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Пассажиры в аэропорту
Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Туристы на набережной реки Сочи
В России готовятся к открытию туристического сезона
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Дом правительства Российской Федерации
Опубликован документ, разрешающий въезд и выезд ряда категорий граждан
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния