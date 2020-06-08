Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май, по состоянию на 1 июня, сократился в рублях на 245 миллиардов, до 12,161 триллиона рублей, а в долларах вырос на 3,5 миллиарда – до 171,889 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.

"По состоянию на 1 июня 2020 года объем ФНБ составил 12 161 482,2 миллиона рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 171 888,9 миллиона долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ ) составил эквивалент 8,205 триллиона рублей, или 7,2% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 115,969 миллиарда долларов.

На 1 мая объем ФНБ составлял 12,406 триллиона рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 168,352 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,383 миллиарда долларов; 45,979 миллиарда евро; 8,915 миллиарда фунтов стерлингов и 40,266 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 540,6 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 222,236 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,273 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка