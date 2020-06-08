Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T13:23
https://ria.ru/20200608/1572623741.html
Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_ae34527fd8af79e4330f0e65f75d13db.jpg
РИА Новости

Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей

13:23 08.06.2020
295
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май, по состоянию на 1 июня, сократился в рублях на 245 миллиардов, до 12,161 триллиона рублей, а в долларах вырос на 3,5 миллиарда – до 171,889 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.
"По состоянию на 1 июня 2020 года объем ФНБ составил 12 161 482,2 миллиона рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 171 888,9 миллиона долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,205 триллиона рублей, или 7,2% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 115,969 миллиарда долларов.
Нефтяная качалка
Вчера, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
На 1 мая объем ФНБ составлял 12,406 триллиона рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 168,352 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,383 миллиарда долларов; 45,979 миллиарда евро; 8,915 миллиарда фунтов стерлингов и 40,266 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 540,6 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 222,236 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,273 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
5 июня, 17:40Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Набиуллина рассказала, когда ЦБ прекратит продавать валюту на рынке
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года составила 1,085 миллиарда долларов, что эквивалентно 76,763 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 мая 2020 года составила 908,723 миллиарда рублей.
610100
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияФонд национального благосостояния РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил необходимость контроля промышленных активов
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Россия призвала власти в Триполи откликнуться на каирскую инициативу
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
Глава Роскино назвала одну из главных задач организации
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Россия и Турция достигли согласия по поставке второго комплекта С-400
Военнослужащие в Донбассе
Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Трудовая книжка
Россияне смогут включить в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали о режиме работы журналистов на очных встречах Путина
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комиссия МГД рекомендовала принять проект об электронном голосовании
Банковские карты
Крупные банки не видят большого спроса на продление карт из-за COVID-19
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии
Пассажиры в аэропорту
Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния