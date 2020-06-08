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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T14:49
https://ria.ru/20200608/1572623711.html
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

13:02 08.06.2020 (обновлено: 14:49 08.06.2020)
62488
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
Журналисты спросили Пескова, почему на официальном сайте общероссийского голосования по поправкам в конституцию изначально не была опубликована поправка о президентских сроках.
"Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать", - ответил Песков.
"Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено", - добавил он.
Отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании, которая активно ведется, не упоминается информация о президентских сроках, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.
"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", - сказал Песков. Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.
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Обсудить 33
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
вот самое главное то и забыли.
8 июня, 13:03
ААлексей
781510011
точнее единственное
8 июня, 13:03
ААлексей
86600011
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