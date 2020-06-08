В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
Журналисты спросили Пескова, почему на официальном сайте общероссийского голосования по поправкам в конституцию изначально не была опубликована поправка о президентских сроках.
"Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать", - ответил Песков.
"Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено", - добавил он.
Отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании, которая активно ведется, не упоминается информация о президентских сроках, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.
"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", - сказал Песков. Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.