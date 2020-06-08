В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании, которая активно ведется, не упоминается информация о президентских сроках, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.

"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", - сказал Песков. Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.