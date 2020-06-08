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Религия и мировоззрение
2020-06-08T13:00
https://ria.ru/20200608/1572623546.html
В РПЦ надеются, что верующие не будут забывать приходить в храмы в масках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569678462_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_dced6782fb5269553d17a752223f366b.jpg
РИА Новости

В РПЦ надеются, что верующие не будут забывать приходить в храмы в масках

13:00 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Московском патриархате надеются на сознательность прихожан, которые в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут приходить в храм только в масках, и на поддержку волонтеров, которые будут следить за исполнением санитарно-гигиенических предписаний в церквях.
Шестого июня, в Троицкую родительскую субботу, в Москве открылись для верующих храмы после долгого перерыва, вызванного ограничительными мерами санитарных властей в связи с эпидемией коронавируса. При этом прихожанам в течение какого-то времени надо будет соблюдать определенные ограничения, согласованные с Роспотребнадзором, - это и соблюдение санитарной дистанции, и использование средств индивидуальной защиты, и некоторые другие меры.
"Ношение масок сейчас становится обязательным, в том числе в метро, в других транспортных средствах, на улице, поэтому трудно себе представить, что человек придет в храм, а маску при этом с собой не возьмет", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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В храме в честь иконы Богородицы "Всех скорбящих Радость" на Ордынке, настоятелем которого является митрополит Иларион, работники прихода будут раздавать маски тем, кто забыл это средство индивидуальной защиты. "Надеюсь, что настоятели других храмов тоже об этом позаботятся, потому что наверняка будут возникать ситуации, когда придет человек и скажет: ой, а я забыл, забыла взять маску", - сказал иерарх.
По мнению митрополита Илариона, на приходах Москвы хорошо подготовились к постепенному возвращению нормального порядка вещей.
"В каждом храме уже просчитаны квадратные метры, которые предназначены для прихожан, и в соответствии с имеющейся площадью определено максимальное для каждого храма количество людей, которые могут в него поместиться во время конкретного богослужения. Тем, которые не поместились, либо придется стоять на улице и слушать трансляцию, если таковая есть, а затем к ним выйдет священник и их причастит, либо они будут переадресованы в соседний храм", - сказал иерарх.
Кроме того, внутри храма на пол наносится специальная разметка, и каждый человек должен будет стоять на отведенном месте. "Следить за этим будут волонтеры, они же будут следить за тем, чтобы в храм не вошло больше людей, чем та максимальная вместимость, которая предполагается нынешними правилами", - сообщил глава ОВЦС.
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Он также напомнил, что прихожан призывают временно воздержаться от целования икон, если же в каких-то храмах это будет совершаться, то после каждого прикосновения к стеклу киот, в котором лежит икона, будут протирать спиртовой салфеткой.
Причащение прихожан, отметил митрополит, будет проходить так же, как проходило всегда. "С той только разницей, что люди не будут толпиться возле чаши, как это обычно у нас бывает, а станут подходить по очереди: сначала один, потом другой, соблюдая дистанцию, а лжица, при помощи которой будут причащать, после каждого причастника будет обрабатываться спиртовым раствором. В таком режиме мы будем служить до тех пор, пока карантинные меры не будут далее ослаблены или отменены", - заключил иерарх.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
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