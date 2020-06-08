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75 лет Великой Победы
2020-06-08T13:00
https://ria.ru/20200608/1572623510.html
Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570683268_0:300:3105:2047_1036x0_80_0_0_4697374eb38466d84ecda43b8459b9c5.jpg
РИА Новости

Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы

13:00 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронеавтомобили "Тигр-М" на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронеавтомобили "Тигр-М" на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Список глав государств, которые будут присутствовать на параде Победы в Москве, будет консолидирован и представлен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Что касается списка глав государств, которые будут присутствовать и подтвердили свое участие в параде, то мы буквально на днях его консолидируем, и я вам расскажу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подтвердил ли свое присутствие на параде в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее Песков заявлял, что при организации парада акцент делается на приглашении глав государств СНГ.
Знаменная группа на военном параде на Красной площади
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75 лет Великой ПобедыАлександр ЛукашенкоСНГДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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