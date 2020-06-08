Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы

"Что касается списка глав государств, которые будут присутствовать и подтвердили свое участие в параде, то мы буквально на днях его консолидируем, и я вам расскажу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подтвердил ли свое присутствие на параде в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко.