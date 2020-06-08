Первый канал прокомментировал "замену" титров в фильме "Брат 2"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе В пресс-службе Первого канала прокомментировали "использование" кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".

Телеканал отметил, что не показывает финальные титры фильмов, как и другие каналы.

"В случае с "Братом 2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился", — цитирует "Подъем" пресс-службу Первого канала.

В девять часов вечера началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню "Гудбай, Америка" группы "Наутилус Помпилиус".

"А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным", — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Америке.