Первый канал прокомментировал "замену" титров в фильме "Брат 2"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Первого канала прокомментировали "использование" кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".
Телеканал отметил, что не показывает финальные титры фильмов, как и другие каналы.
"В случае с "Братом 2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился", — цитирует "Подъем" пресс-службу Первого канала.
В девять часов вечера началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню "Гудбай, Америка" группы "Наутилус Помпилиус".
"А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным", — отметили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Америке.
В последние дни в США прокатилась волна беспорядков, связанных с гибелью после задержания в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После беспорядков уволили четырех полицейских, одного из которых обвинили в убийстве.