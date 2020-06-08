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2020-06-08T13:12
https://ria.ru/20200608/1572623433.html
Первый канал прокомментировал "замену" титров в фильме "Брат 2"
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РИА Новости

Первый канал прокомментировал "замену" титров в фильме "Брат 2"

13:08 08.06.2020 (обновлено: 13:12 08.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБаннер "Первого канала"
Баннер Первого канала
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Баннер "Первого канала". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В пресс-службе Первого канала прокомментировали "использование" кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".
Телеканал отметил, что не показывает финальные титры фильмов, как и другие каналы.

"В случае с "Братом 2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился", — цитирует "Подъем" пресс-службу Первого канала.

В девять часов вечера началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню "Гудбай, Америка" группы "Наутилус Помпилиус".
"А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным", — отметили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Америке.
В последние дни в США прокатилась волна беспорядков, связанных с гибелью после задержания в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. После беспорядков уволили четырех полицейских, одного из которых обвинили в убийстве.
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
Вчера, 03:26Культура
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
380766614119
Обсудить 73
СШАСергей Бодров (младший)Алексей БалабановРоссияПервый канал (телеканал)Общество
Популярные комментарии
Все правильно сделали. Хватит находиться в пассивной защите. А то, благодаря таким, как вы, может создаться впечатление, что в США рай, идиллия и оргазмирующая гармония во всем, а у нас трупы на улицах валяются. Все по честному.
8 июня, 13:41
Лука Владимиров
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Очередной вброс психологический, манипуляция сознанием, как у них плохо, а у нас хорошо
8 июня, 13:37
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