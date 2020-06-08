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2020-06-08T12:59
https://ria.ru/20200608/1572623407.html
Берлинская прокуратура прокомментировала задержание российского музыканта
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РИА Новости

Берлинская прокуратура прокомментировала задержание российского музыканта

12:59 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Задержание россиянина Дениса Казначеева в ФРГ произошло в рамках международной правовой помощи, информацией по данному делу располагает минюст США, заявил РИА Новости официальный представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.
"Если возникают вопросы по поводу процедуры международной правовой помощи, за них ответственны обращающиеся (с просьбой о помощи) ведомства. Они могут рассказать, о чем идет речь, почему ведется расследование, в чем подозревается человек и так далее. Мы здесь, так сказать, задействованы в рамках международной правовой помощи, можем подтвердить задержание, остальное... к минюсту США", - сказал он.
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Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта
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