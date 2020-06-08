Берлинская прокуратура прокомментировала задержание российского музыканта

"Если возникают вопросы по поводу процедуры международной правовой помощи, за них ответственны обращающиеся (с просьбой о помощи) ведомства. Они могут рассказать, о чем идет речь, почему ведется расследование, в чем подозревается человек и так далее. Мы здесь, так сказать, задействованы в рамках международной правовой помощи, можем подтвердить задержание, остальное... к минюсту США", - сказал он.