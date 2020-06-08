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Религия и мировоззрение
2020-06-08T12:58
https://ria.ru/20200608/1572623319.html
Митрополит Иларион советует верующим воздержаться от поездок за рубеж
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1036x0_80_0_0_92018ab62b774e763108a39e0ce87de6.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион советует верующим воздержаться от поездок за рубеж

12:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Московском патриархате рекомендовали россиянам воздержаться в нынешнем году от зарубежных паломничеств с учетом непростой эпидемиологической ситуации.
С начала июня ряд государств открыли свои границы для гостей из-за рубежа, в том числе Италия, Греция, Израиль и другие страны, ежегодно принимающие миллионы не только туристов, но и паломников из России.
Комментируя эту новость в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион настоятельно рекомендовал российским гражданам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет полностью безопасно.
Паломники во время традиционного Царского крестного хода
24 марта, 15:23Религия и мировоззрение
РПЦ: верующие должны отказаться от паломничества во время пандемии
"Святынь и мест для паломничества очень много и в нашем Отечестве. У нас есть замечательные монастыри, мощи святых, у нас есть древние храмы - такие как, например, Мирожский монастырь в Пскове, где сохранились фрески XII века, то есть еще домонгольского периода. У нас есть такие святыни, как Соловецкий и Валаамский монастыри, которые пока еще недоступны для паломников, но я думаю, что доступ к этим обителям откроется гораздо раньше, чем откроются границы", - сказал представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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