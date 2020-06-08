Митрополит Иларион советует верующим воздержаться от поездок за рубеж

С начала июня ряд государств открыли свои границы для гостей из-за рубежа, в том числе Италия, Греция, Израиль и другие страны, ежегодно принимающие миллионы не только туристов, но и паломников из России.

Комментируя эту новость в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион настоятельно рекомендовал российским гражданам не выезжать за границу до тех пор, пока это не станет полностью безопасно.

"Святынь и мест для паломничества очень много и в нашем Отечестве. У нас есть замечательные монастыри, мощи святых, у нас есть древние храмы - такие как, например, Мирожский монастырь в Пскове, где сохранились фрески XII века, то есть еще домонгольского периода. У нас есть такие святыни, как Соловецкий и Валаамский монастыри, которые пока еще недоступны для паломников, но я думаю, что доступ к этим обителям откроется гораздо раньше, чем откроются границы", - сказал представитель РПЦ.