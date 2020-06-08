Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

"Я не знаю, было ли у них общение, но за последнее время после выхода, скажем так, нашумевших выпусков "Бесогона", я не знаю, было ли общение, но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, доносил ли Михалков свою позицию до президента.