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Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова
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РИА Новости

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

12:57 08.06.2020 (обновлено: 07:05 09.06.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".

"Я не знаю, было ли у них общение, но за последнее время после выхода, скажем так, нашумевших выпусков "Бесогона", я не знаю, было ли общение, но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, доносил ли Михалков свою позицию до президента.

На уточняющий вопрос о том, какова реакция Путина на позицию режиссера и саму ситуацию, Песков ответил: "Я не могу сказать, мне неизвестно просто об этом".
Ранее стало известно, что один из выпусков программы Михалкова "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство" был показан на телеканале "Россия 24", но затем запланированный к повтору эфир не состоялся.
Никита Михалков
2 мая, 13:55
Бесогон и чад конспирологического кутежа
7932891877
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Никита МихалковВладимир ПутинОбщество
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