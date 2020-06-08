Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".
"Я не знаю, было ли у них общение, но за последнее время после выхода, скажем так, нашумевших выпусков "Бесогона", я не знаю, было ли общение, но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, доносил ли Михалков свою позицию до президента.
На уточняющий вопрос о том, какова реакция Путина на позицию режиссера и саму ситуацию, Песков ответил: "Я не могу сказать, мне неизвестно просто об этом".
Ранее стало известно, что один из выпусков программы Михалкова "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство" был показан на телеканале "Россия 24", но затем запланированный к повтору эфир не состоялся.
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