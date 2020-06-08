Эксперт призвал отрегулировать права мигрантов ради честной конкуренции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Привлечение трудовых мигрантов в РФ недостаточно отрегулировано, это создает проблемы в части найма иностранцев и россиян, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России", председатель Совета ветеранов ФМС РФ генерал-майор милиции в отставке Юрий Шарагоров.
Ранее "Известия" сообщили, что в России могут обязать работодателей отдавать предпочтение своим гражданам, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным газеты, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.
"Конечно, нужно больше принимать россиян - это вне всякого сомнения. Но, предположим, если есть квалификация очень хорошего специалиста, конечно, предпочтение логичнее отдать не нашему неквалифицированному, а квалифицированному иностранцу", - заявил РИА Новости Шарагоров.
Эксперт отметил, что права трудовых мигрантов в РФ необходимо отрегулировать на законодательном уровне. В качестве примера он привел Чехию. По его словам, если они приглашают специалиста, то его обеспечивают не только зарплатой сразу по договору, но и предоставляют ему место жительства. В свою очередь иностранец сразу определяет, сколько он будет получать и платить. Таким образом, он заранее может оценить, стоит ему заключать договор и ехать в эту страну или нет, объяснил Шарагоров.
"Если законодательство будет и оно будет выполняться в полном объеме, то будет честная конкуренция. На сегодняшний день ее нет", - подытожил эксперт.