Эксперт призвал отрегулировать права мигрантов ради честной конкуренции

"Конечно, нужно больше принимать россиян - это вне всякого сомнения. Но, предположим, если есть квалификация очень хорошего специалиста, конечно, предпочтение логичнее отдать не нашему неквалифицированному, а квалифицированному иностранцу", - заявил РИА Новости Шарагоров.

Эксперт отметил, что права трудовых мигрантов в РФ необходимо отрегулировать на законодательном уровне. В качестве примера он привел Чехию. По его словам, если они приглашают специалиста, то его обеспечивают не только зарплатой сразу по договору, но и предоставляют ему место жительства. В свою очередь иностранец сразу определяет, сколько он будет получать и платить. Таким образом, он заранее может оценить, стоит ему заключать договор и ехать в эту страну или нет, объяснил Шарагоров.