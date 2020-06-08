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2020-06-08T12:57
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Эксперт призвал отрегулировать права мигрантов ради честной конкуренции
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РИА Новости

Эксперт призвал отрегулировать права мигрантов ради честной конкуренции

12:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Привлечение трудовых мигрантов в РФ недостаточно отрегулировано, это создает проблемы в части найма иностранцев и россиян, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России", председатель Совета ветеранов ФМС РФ генерал-майор милиции в отставке Юрий Шарагоров.
Ранее "Известия" сообщили, что в России могут обязать работодателей отдавать предпочтение своим гражданам, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным газеты, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.
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"Конечно, нужно больше принимать россиян - это вне всякого сомнения. Но, предположим, если есть квалификация очень хорошего специалиста, конечно, предпочтение логичнее отдать не нашему неквалифицированному, а квалифицированному иностранцу", - заявил РИА Новости Шарагоров.
Эксперт отметил, что права трудовых мигрантов в РФ необходимо отрегулировать на законодательном уровне. В качестве примера он привел Чехию. По его словам, если они приглашают специалиста, то его обеспечивают не только зарплатой сразу по договору, но и предоставляют ему место жительства. В свою очередь иностранец сразу определяет, сколько он будет получать и платить. Таким образом, он заранее может оценить, стоит ему заключать договор и ехать в эту страну или нет, объяснил Шарагоров.
"Если законодательство будет и оно будет выполняться в полном объеме, то будет честная конкуренция. На сегодняшний день ее нет", - подытожил эксперт.
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РоссияМигрантыФедеральная миграционная служба РФОбщество
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