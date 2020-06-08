Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T12:54
https://ria.ru/20200608/1572623060.html
В Норильске почти 27 тысяч квадратных метров грунта обработали сорбентом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572403750_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_6097948cdec0cc1f51a6c3363d26d761.jpg
РИА Новости

В Норильске почти 27 тысяч квадратных метров грунта обработали сорбентом

12:54 08.06.2020
214
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели уже обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) с начала проведения работ на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске почти 27 тысяч квадратных метров загрязненной территории, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Всего обработано сорбентом 26 600 квадратных метров загрязненного грунта и водной поверхности", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Вчера, 12:45
В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива
000102
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске установили 18 боновых заграждений для сбора топлива
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске собрали почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси
Место разлива топлива в Норильске
В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
В Германии арестовали мужчину из-за объявлений о планах совершить теракт
Крупнейший в мире плавзавод Всеволод Сибирцев, принадлежащий компании Доброфлот
В Приморье модернизировали госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев"
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
В Норильске демонтируют бак, из которого разлилось топливо
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
В РПЦ надеются, что верующие не будут забывать приходить в храмы в масках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил необходимость контроля промышленных активов
Место разлива топлива в Норильске
Более 150 свидетелей допросили по делу о разливе топлива в Норильске
Продажа масок в Брюсселе
Коронавирусом в Бельгии за сутки заболели 122 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния