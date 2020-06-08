В Норильске почти 27 тысяч квадратных метров грунта обработали сорбентом

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели уже обработали сорбентами (поглощающими вещества материалами) с начала проведения работ на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске почти 27 тысяч квадратных метров загрязненной территории, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Всего обработано сорбентом 26 600 квадратных метров загрязненного грунта и водной поверхности", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.