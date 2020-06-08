В Германии арестовали мужчину из-за объявлений о планах совершить теракт

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Юноша из федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе Германии арестован после объявления о планах совершить теракт против мусульман, сообщает в понедельник газета Hannoversche Allgemeine со ссылкой на заявление прокуратуры в городе Целле.
Сообщается, что 21-летний юноша из города Хильдесхайм в пятницу заявил о намерении совершить нападение на мусульман в одном из чатов в интернете. По данным прокуратуры, в чате молодой человек также упоминал стрелка из новозеландского города Крайстчерч, который обвиняется в совершении теракта в двух мечетях в марте прошлого года.
Юноша был задержан, при обыске в его квартире было найдено оружие. Кроме того, в его компьютере были обнаружены файлы с праворадикальным содержанием.
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В субботу суд выдал ордер на арест молодого человека. Расследование в отношении него ведет центральное управление по борьбе с терроризмом.
В середине марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.