В Москве электронное голосование по поправкам будет идти шесть дней

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Электронное голосование по поправкам в конституцию в Москве будет идти 6 дней, 1 июля проголосовать онлайн уже будет нельзя, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
"Голосование будет проходить в течение 6 дней и завершится 30 числа. Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, сможет проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства... Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя", - сказал Ермолов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.