В Москве электронное голосование по поправкам будет идти шесть дней

"Голосование будет проходить в течение 6 дней и завершится 30 числа. Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, сможет проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства... Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя", - сказал Ермолов.