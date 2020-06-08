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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T12:51
https://ria.ru/20200608/1572622651.html
В Москве электронное голосование по поправкам будет идти шесть дней
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

В Москве электронное голосование по поправкам будет идти шесть дней

12:51 08.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Электронное голосование по поправкам в конституцию в Москве будет идти 6 дней, 1 июля проголосовать онлайн уже будет нельзя, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Общественной палаты Москвы в понедельник.
"Голосование будет проходить в течение 6 дней и завершится 30 числа. Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, сможет проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства... Первого числа проголосовать дистанционно уже нельзя", - сказал Ермолов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Кроме того, жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюЮрий ЕрмоловМосгоризбиркомВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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