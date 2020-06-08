Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к тому, что партия "Яблоко" предлагает бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а КПРФ - голосовать против.

"Вы знаете, для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию", - ответил Песков.

Он напомнил, что президент неоднократно говорил об этом, "неоднократно подчеркивал, что указ соответствующий вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны".

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, об этом свидетельствуют в том числе социологические исследования.

"Мы знаем, что крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, поправки поддерживают. Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать различные точки зрения, не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле необходимым провести общественное обсуждение, пресс-секретарь президента ответил, что обсуждение поправок ведется уже не первый месяц и ведется широко, причем в разных форматах. "Здесь мы констатируем очень высокую общественную активность. Собственно то, о чем вы говорите, уже есть", - заявил он.