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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T14:21
https://ria.ru/20200608/1572622204.html
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572123031_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7aa4db7d7a4dc93575c641c6912956fe.jpg
РИА Новости

Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

12:47 08.06.2020 (обновлено: 14:21 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к тому, что партия "Яблоко" предлагает бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а КПРФ - голосовать против.

"Вы знаете, для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию", - ответил Песков.

Он напомнил, что президент неоднократно говорил об этом, "неоднократно подчеркивал, что указ соответствующий вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны".
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"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, об этом свидетельствуют в том числе социологические исследования.
"Мы знаем, что крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, поправки поддерживают. Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать различные точки зрения, не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - сказал Песков.
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На уточняющий вопрос, считают ли в Кремле необходимым провести общественное обсуждение, пресс-секретарь президента ответил, что обсуждение поправок ведется уже не первый месяц и ведется широко, причем в разных форматах. "Здесь мы констатируем очень высокую общественную активность. Собственно то, о чем вы говорите, уже есть", - заявил он.
Песков также напомнил, что рабочая группа, которая занималась поправками в конституцию, состоит из большого количества людей, которые представляют самые различные профессии.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковПолитика
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