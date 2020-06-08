Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в видеорежиме во вторник, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщали, что встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 10 июня.
"Заседания контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 9 и 10 июня в формате видеоконференций", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что во вторник, 9 июня, состоятся видеоконференции рабочих подгрупп. В среду пройдет заседание контактной группы.