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2020-06-08T12:47
https://ria.ru/20200608/1572622171.html
Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник
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РИА Новости

Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник

12:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Переговоры рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в видеорежиме во вторник, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщали, что встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 10 июня.
"Заседания контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 9 и 10 июня в формате видеоконференций", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что во вторник, 9 июня, состоятся видеоконференции рабочих подгрупп. В среду пройдет заседание контактной группы.
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