В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все запланированные 64 цистерны привезли в Норильске для сбора разлившихся нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В районы проведения работ доставлены 64 емкости по 250 кубометров каждая, общая вместимость – 16 тысяч кубических метров", - сказал собеседник агентства.
Чтобы собрать растекшееся топливо, на местных реках Амбарная и Пясина установили 18 бонов общей длиной более 2,3 километра. Разлив локализован, то есть расползание пятна остановлено.
По данным МЧС России, пока собрано около 17 тысяч кубометров загрязненного грунта, с воды собрали еще почти 2,8 тысячи кубометров смеси воды с нефтью.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Расследование продолжается.