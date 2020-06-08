Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T12:45
https://ria.ru/20200608/1572621911.html
В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572420896_0:57:1920:1137_1036x0_80_0_0_47fb7fcce4e44a3b6a12e2aa8ecbd7c6.jpg
РИА Новости

В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива

12:45 08.06.2020
171
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все запланированные 64 цистерны привезли в Норильске для сбора разлившихся нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"В районы проведения работ доставлены 64 емкости по 250 кубометров каждая, общая вместимость – 16 тысяч кубических метров", - сказал собеседник агентства.
Чтобы собрать растекшееся топливо, на местных реках Амбарная и Пясина установили 18 бонов общей длиной более 2,3 километра. Разлив локализован, то есть расползание пятна остановлено.
По данным МЧС России, пока собрано около 17 тысяч кубометров загрязненного грунта, с воды собрали еще почти 2,8 тысячи кубометров смеси воды с нефтью.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Расследование продолжается.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Вчера, 12:34
Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
000000
Обсудить 1
Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
Место разлива топлива в Норильске
В Норильске почти 27 тысяч квадратных метров грунта обработали сорбентом
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 60 раз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил необходимость контроля промышленных активов
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
В Норильске установили 18 боновых заграждений для сбора топлива
Глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев
Глава Нефтеюганска перешел на удаленный режим работы
Саратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги
В Саратовской области ликвидировали нефтяное пятно на Волге
Сотрудник полиции
Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообщается с соцработниками и главой Карелии
Место разлива топлива в Норильске
СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ после ЧП в Норильске
Военнослужащие в Донбассе
Переговоры подгрупп по Донбассу пройдут в видеорежиме во вторник
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
В Норильске собрали почти 17 тысяч кубометров загрязненного грунта
Место разлива топлива в Норильске
В Норильске оценили ситуацию на месте разлива топлива
Место разлива топлива в Норильске
Более 150 свидетелей допросили по делу о разливе топлива в Норильске
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния