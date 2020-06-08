В Норильск привезли 64 цистерны для сбора топлива

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все запланированные 64 цистерны привезли в Все запланированные 64 цистерны привезли в Норильске для сбора разлившихся нефтепродуктов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"В районы проведения работ доставлены 64 емкости по 250 кубометров каждая, общая вместимость – 16 тысяч кубических метров", - сказал собеседник агентства.

Чтобы собрать растекшееся топливо, на местных реках Амбарная и Пясина установили 18 бонов общей длиной более 2,3 километра. Разлив локализован, то есть расползание пятна остановлено.

По данным МЧС России , пока собрано около 17 тысяч кубометров загрязненного грунта, с воды собрали еще почти 2,8 тысячи кубометров смеси воды с нефтью.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.

Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора , ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.