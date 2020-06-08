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2020-06-08T12:45
https://ria.ru/20200608/1572621882.html
Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый
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РИА Новости

Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый

12:45 08.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Геннадий Самохин заявил, что при рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без поставок из Украины по Северо-Крымскому каналу.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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"При рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без дополнительных источников водоснабжения, таких как Северо-Крымский канал", - приводит слова Самохина пресс-служа университета.
Самохин подчеркнул, что сотрудниками университета разработан проект по добыче воды из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. "Под верхним уровнем рек находятся залежи галечников, то есть древние русла, по которым проходит водоносный горизонт", - подчеркнул Самохин.
По его словам, согласно исследованиям, много пресной воды уходит в море буквально "сквозь землю". "Часть воды, которая попадает на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря. Это происходит в таких районах, как Тарханкут, мыс Айя, Фиолент, Судак", – пояснил ученый.
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По его словам, на реализацию этих проектов необходимо не меньше 2 лет, а на сегодняшний день основной задачей в решении проблемы водоснабжения остается рациональное водопользование. "В некоторых местах из-за потерь в сетях водоснабжения из 100 кубометров, выкачанных из водохранилища, до потребителя доходит 30-40 кубометров. А еще около 25% от этого теряется уже в домах потребителей. Заводы "Титан", Крымский содовый завод потребляют столько же воды, сколько весь Симферополь. Если перепрофилировать водоемкие производства, можно сэкономить огромное количество воды. Кроме того, необходимо разрабатывать и внедрять проекты по очистке сточных вод", – добавил Самохин.
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Днепр (город)Республика КрымУкраинаОбщество
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