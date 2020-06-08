Крым может обойтись без поставок воды из Украины, заявил ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Геннадий Самохин заявил, что при рациональном использовании воды Председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Геннадий Самохин заявил, что при рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без поставок из Украины по Северо-Крымскому каналу.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

"При рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без дополнительных источников водоснабжения, таких как Северо-Крымский канал", - приводит слова Самохина пресс-служа университета.

Самохин подчеркнул, что сотрудниками университета разработан проект по добыче воды из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. "Под верхним уровнем рек находятся залежи галечников, то есть древние русла, по которым проходит водоносный горизонт", - подчеркнул Самохин.

По его словам, согласно исследованиям, много пресной воды уходит в море буквально "сквозь землю". "Часть воды, которая попадает на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря. Это происходит в таких районах, как Тарханкут, мыс Айя, Фиолент, Судак", – пояснил ученый.