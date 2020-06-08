Глава Нефтеюганска перешел на удаленный режим работы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Глава Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сообщил РИА Новости, что вместе с частью сотрудников мэрии вынужденно перешел на удаленный режим работы после того, как первый тест на коронавирус у его подчиненного оказался положительным.

Ряд СМИ в понедельник сообщил, что первичный тест на COVID-19 у одного из заместителей Дегтярева показал положительный результат, из-за чего чиновникам, контактировавшим с вице-мэром, пришлось уйти на самоизоляцию.

"Информация соответствует действительности. Самоизоляция, на "удаленку" ушли работать", - сказал глава муниципалитета.

По его словам, это решение - не собственная инициатива работников администрации, а исполнение предписания Роспотребнадзора

"Действительно", - ответил он также на вопрос, входит ли сам в число тех, кто вынужден уйти на самоизоляцию.

Период, который предстоит провести в таком режиме ряду сотрудников администрации Нефтеюганска, зависит от результатов повторного тестирования у заместителя главы города, добавил Дегтярев.

Коронавирус в Нефтеюганске, согласно последним данным окружного оперативного штаба, подтвержден у 180 человек, скончались четверо.

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