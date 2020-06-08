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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:44
https://ria.ru/20200608/1572621836.html
Глава Нефтеюганска перешел на удаленный режим работы
https://cdn24.img.ria.ru/images/154982/46/1549824614_0:72:750:494_1036x0_80_0_0_5819d45079464b267da800ed4661756f.jpg
РИА Новости

Глава Нефтеюганска перешел на удаленный режим работы

12:44 08.06.2020
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© Фото : Администрация города НефтеюганскаГлава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев
Глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев
© Фото : Администрация города Нефтеюганска
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн - РИА Новости. Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сообщил РИА Новости, что вместе с частью сотрудников мэрии вынужденно перешел на удаленный режим работы после того, как первый тест на коронавирус у его подчиненного оказался положительным.
Ряд СМИ в понедельник сообщил, что первичный тест на COVID-19 у одного из заместителей Дегтярева показал положительный результат, из-за чего чиновникам, контактировавшим с вице-мэром, пришлось уйти на самоизоляцию.
"Информация соответствует действительности. Самоизоляция, на "удаленку" ушли работать", - сказал глава муниципалитета.
По его словам, это решение - не собственная инициатива работников администрации, а исполнение предписания Роспотребнадзора.
Кондиционер
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"Действительно", - ответил он также на вопрос, входит ли сам в число тех, кто вынужден уйти на самоизоляцию.
Период, который предстоит провести в таком режиме ряду сотрудников администрации Нефтеюганска, зависит от результатов повторного тестирования у заместителя главы города, добавил Дегтярев.
Коронавирус в Нефтеюганске, согласно последним данным окружного оперативного штаба, подтвержден у 180 человек, скончались четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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