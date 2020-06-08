Песков отметил необходимость контроля промышленных активов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после ситуации с утечкой топлива в Норильске потребуется дополнительный контроль промышленных активов в стране, соответствующие заявления уже были сделаны Ростехнадзором.
"Это не президент... если я правильно понимаю, Ростехнадзор планирует, о чем уже были сделаны соответствующие заявления. Конечно, после такой внештатной ситуации, после такой аварии потребуется дополнительный... контроль. Ну об этом, собственно, уже говорило руководство Ростехнадзора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент поднять вопрос обязательной инвентаризации всех потенциально опасных промышленных активов в стране, чтобы ситуация с Норильском не повторилась.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.