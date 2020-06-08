Песков отметил необходимость контроля промышленных активов

"Это не президент... если я правильно понимаю, Ростехнадзор планирует, о чем уже были сделаны соответствующие заявления. Конечно, после такой внештатной ситуации, после такой аварии потребуется дополнительный... контроль. Ну об этом, собственно, уже говорило руководство Ростехнадзора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент поднять вопрос обязательной инвентаризации всех потенциально опасных промышленных активов в стране, чтобы ситуация с Норильском не повторилась.