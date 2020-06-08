Путин пообщается с соцработниками и главой Карелии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с социальными работниками, главой Карелии Артуром Парфенчиковым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Восьмого июня отмечается День социального работника.
"Пообщается с социальными работниками, которые работают в государственных учреждениях, оказывая социальную помощь, социальное обслуживание в НКО, в волонтерских организациях. И поэтому сегодня президент посчитал необходимым лично поздравить с этим днем эти сотни, десятки тысяч и даже сотни тысяч людей, которые занимаются этими прекрасными делами", - сказал Песков.
"Это будет телеконференция, там будут курирующие руководители правительства принимать участие: (вице-премьер) Татьяна Голикова, Антон Котяков, глава Минтруда, и министр экономического развития Максим Решетников", - отметил он.
По его словам, будут выступать представители организаций, которые оказывают социальные услуги.
Кроме того, у президента запланирована видеоконференция с главой Карелии. "Сегодня также президент продолжит работать с регионами: сегодня он в режиме видеоконференции пообщается с главой Карелии Артуром Парфенчиковым", - сказал Песков.
"Во второй половине дня Путин планирует провести международный телефонный разговор", - добавил он.