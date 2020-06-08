Путин пообщается с соцработниками и главой Карелии

"Пообщается с социальными работниками, которые работают в государственных учреждениях, оказывая социальную помощь, социальное обслуживание в НКО, в волонтерских организациях. И поэтому сегодня президент посчитал необходимым лично поздравить с этим днем эти сотни, десятки тысяч и даже сотни тысяч людей, которые занимаются этими прекрасными делами", - сказал Песков.