Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США : по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.

Об этом РИА Новости заявил в понедельник экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление украинской консалтинговой компании Defense Express. Та написала, что Stratofortress могут ударить по "стратегическим объектам в Арктике и части Сибири", не заходя в воздушное пространство России.

"В России создана мощная эшелонированная система ПВО. Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия", — пояснил Бижев.

Это позволит на дальних подступах уничтожать носители, в том числе стратегические B-52H Stratofortress ВВС США, а также пущенные ими ракеты с большим радиусом действия, пояснил эксперт.

По его словам, в России не раз проводились учения с моделированием массового налета ВВС США: "Математические ожидания уничтоженных целей составляют коэффициент 0,8-0,9".

В целом, по его словам, все развитые в военном отношении страны разрабатывают высокоточное оружие большого радиуса действия, чтобы можно было наносить удар, не входя в активную зону ПВО противника.

"Такую тактику применяют и американцы, и российские военные. Это позволяет сохранить носитель и, не входя в зону пуска ЗРК, нанести удар. У американцев есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут поражать цели на расстоянии 2,5 тысячи километров. Схожее по характеристикам ракетное вооружение есть и у России", — отметил Бижев.

Этой тактике Россия, по его словам, способна успешно противодействовать: у ВКС России есть, в частности, и истребители с большим радиусом действия типа МиГ-31 , создававшиеся как средство борьбы со стратегической авиацией, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50