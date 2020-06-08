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2020-06-08T14:27
https://ria.ru/20200608/1572621551.html
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
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РИА Новости

Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"

12:40 08.06.2020 (обновлено: 14:27 08.06.2020)
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© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия обладает мощной эшелонированной противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах, в том числе, бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США: по практике учений, уничтожаются 80-90% целей.
Об этом РИА Новости заявил в понедельник экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление украинской консалтинговой компании Defense Express. Та написала, что Stratofortress могут ударить по "стратегическим объектам в Арктике и части Сибири", не заходя в воздушное пространство России.
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"В России создана мощная эшелонированная система ПВО. Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия", — пояснил Бижев.
Это позволит на дальних подступах уничтожать носители, в том числе стратегические B-52H Stratofortress ВВС США, а также пущенные ими ракеты с большим радиусом действия, пояснил эксперт.
По его словам, в России не раз проводились учения с моделированием массового налета ВВС США: "Математические ожидания уничтоженных целей составляют коэффициент 0,8-0,9".
В целом, по его словам, все развитые в военном отношении страны разрабатывают высокоточное оружие большого радиуса действия, чтобы можно было наносить удар, не входя в активную зону ПВО противника.
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"Такую тактику применяют и американцы, и российские военные. Это позволяет сохранить носитель и, не входя в зону пуска ЗРК, нанести удар. У американцев есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут поражать цели на расстоянии 2,5 тысячи километров. Схожее по характеристикам ракетное вооружение есть и у России", — отметил Бижев.
Этой тактике Россия, по его словам, способна успешно противодействовать: у ВКС России есть, в частности, и истребители с большим радиусом действия типа МиГ-31, создававшиеся как средство борьбы со стратегической авиацией, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
"Они поднимаются в воздух в случае обострения международной политической обстановки и выводятся на угрожаемый театр военных действий, создавая сплошное радиолокационное поле и управляют истребительной авиацией. Кроме того, в России есть большая номенклатура средств уничтожения крылатых ракет", — резюмировал генерал.
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B-52А-50Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАВВС РФМиГ-31Безопасность
Популярные комментарии
Думаю, не только у меня руки чешутся снести уже США и еще кое-кого с карты мира. Не хватает как раз такого ИХ удара по Сибири. Ну, пусть пробуют, а то как-то неудобно ПЕРВОМУ на кнопку возмездия нажимать.
8 июня, 12:44
Von Stirliz
241524013
Это хотелки штатов ,а украинские лизатели амерских пятых точек транслируют хотелки хозяев.
8 июня, 13:04
Иван Иванов
232142000
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