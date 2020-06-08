В Приморье модернизировали госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. "Доброфлот" модернизировал госпиталь на крупнейшей в мире плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморье перед рейсом, который запланирован на 12 июня, сообщает компания.

"Группа компаний "Доброфлот" полностью переоборудовала госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев", - говорится в сообщении. Собственный медицинский проект "призван сохранить здоровье более чем 500 членов экипажа во время многомесячного плавания с учетом текущей эпидемиологической ситуации".

"Фактически на борту нашего флагмана развернут полноценный плавучий инфекционный госпиталь", - цитируются в сообщении слова управляющего ГК "Доброфлот" Александра Ефремова. Он добавил, что закуплено современное медоборудованиие: в операционной установлен дополнительный, второй по счету, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудован кислородный концентратор.

"Современный кислородный концентратор способен в автономном режиме обеспечить дыхательной смесью 11 пациентов", – цитируются в сообщении слова начальника медслужбы ГК "Доброфлот" Виталия Солодовникова. По его словам, для работы концентратора требуется только питание от бортовой электросети.

"На случай непредвиденного отключения электропитания система снабжения кислородом менее чем за минуту переключается на резервный вариант - баллоны с медицинским кислородом. Запас из 20 сорокалитровых баллонов уже загружен на борт плавбазы" - добавил он.

В компании отмечают, что к предстоящему промысловому рейсу дополнительно была оснащена и аптека плавучего госпиталя - тестами для определения COVID-19, дополнительной партией противовирусных медикаментов. "В госпитале плавбазы выделены "красная" и "зеленая" зона на случай карантинных мероприятий, изолированы четыре бокса, в которых установлена замкнутая системой вентиляции и очистки воздуха. Карантинные боксы позволят разместить до 16 человек", - говорится в сообщении.

Второго мая сообщалось, что стоящий на ремонте в Приморье крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Было возбуждено уголовное дело.