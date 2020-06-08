Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:38
https://ria.ru/20200608/1572621405.html
В Приморье модернизировали госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156365/64/1563656475_0:0:2911:1638_1036x0_80_0_0_a36436a15946957fa218776c7dc02bdd.jpg
РИА Новости

В Приморье модернизировали госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев"

12:38 08.06.2020
126
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКрупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев", принадлежащий компании "Доброфлот"
Крупнейший в мире плавзавод Всеволод Сибирцев, принадлежащий компании Доброфлот
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. "Доброфлот" модернизировал госпиталь на крупнейшей в мире плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморье перед рейсом, который запланирован на 12 июня, сообщает компания.
"Группа компаний "Доброфлот" полностью переоборудовала госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев", - говорится в сообщении. Собственный медицинский проект "призван сохранить здоровье более чем 500 членов экипажа во время многомесячного плавания с учетом текущей эпидемиологической ситуации".
"Фактически на борту нашего флагмана развернут полноценный плавучий инфекционный госпиталь", - цитируются в сообщении слова управляющего ГК "Доброфлот" Александра Ефремова. Он добавил, что закуплено современное медоборудованиие: в операционной установлен дополнительный, второй по счету, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудован кислородный концентратор.
"Современный кислородный концентратор способен в автономном режиме обеспечить дыхательной смесью 11 пациентов", – цитируются в сообщении слова начальника медслужбы ГК "Доброфлот" Виталия Солодовникова. По его словам, для работы концентратора требуется только питание от бортовой электросети.
"На случай непредвиденного отключения электропитания система снабжения кислородом менее чем за минуту переключается на резервный вариант - баллоны с медицинским кислородом. Запас из 20 сорокалитровых баллонов уже загружен на борт плавбазы" - добавил он.
В компании отмечают, что к предстоящему промысловому рейсу дополнительно была оснащена и аптека плавучего госпиталя - тестами для определения COVID-19, дополнительной партией противовирусных медикаментов. "В госпитале плавбазы выделены "красная" и "зеленая" зона на случай карантинных мероприятий, изолированы четыре бокса, в которых установлена замкнутая системой вентиляции и очистки воздуха. Карантинные боксы позволят разместить до 16 человек", - говорится в сообщении.
Второго мая сообщалось, что стоящий на ремонте в Приморье крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" загорелся. Открытого горения обнаружено не было. Один человек погиб, один пострадал. Было возбуждено уголовное дело.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАлександр ЕфремовОбщество
Рекомендуем
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта
Сотрудник полиции
Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообщается с соцработниками и главой Карелии
Александр Коршунов
Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США
Глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев
Глава Нефтеюганска перешел на удаленный режим работы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков отметил необходимость контроля промышленных активов
Монумент Будды в храме Ват Яй Чай Монгкол в Таиланде
В Таиланде уволили генерала, посадившего вертолет на территории храма
Серый кит в проливе Сенявина
Эксперт: число серых китов у берегов Сахалина выросло вдвое за 25 лет
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Конституция РФ
В Москве электронное голосование по поправкам будет идти шесть дней
Статуя Фемиды в суде
Суд оштрафовал москвичку, заявившую о краже забытого дома кошелька
Пентагон
В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан
Медицинский работник
В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
Остров Русский во Владивостоке
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния