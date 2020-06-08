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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:52
https://ria.ru/20200608/1572621306.html
В Белоруссии выявили 823 новых случая COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571092332_0:63:3055:1781_1036x0_80_0_0_9a48c4209404b76196c29c45e73b546e.jpg
РИА Новости

В Белоруссии выявили 823 новых случая COVID-19

12:52 08.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске. Архивное фото
МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 823, до 49453, умерли еще семь человек, всего скончались 276 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
По данным на воскресенье, число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 48630, умерших пациентов – 269. В последнее время суточный прирост новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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"Зарегистрированы 49453 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 632993 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, "в Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 233 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашенкоВОЗКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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