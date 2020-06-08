В Белоруссии выявили 823 новых случая COVID-19

"Зарегистрированы 49453 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 632993 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы, "в Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 233 больше, чем днем ранее.