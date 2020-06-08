В Белоруссии выявили 823 новых случая COVID-19

МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 823, до 49453, умерли еще семь человек, всего скончались 276 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
По данным на воскресенье, число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 48630, умерших пациентов – 269. В последнее время суточный прирост новых случаев инфицирования снизился и составляет менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 49453 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 632993 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, "в Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 233 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф