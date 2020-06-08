Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта

"Посольство России в курсе произошедшего. Запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Дениса Казначеева в дипмиссию не поступало. В настоящее время договариваемся об установлении контактов с Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором содержится задержанный, для уточнения всех обстоятельств", - заявили в дипмиссии.