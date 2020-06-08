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2020-06-08T12:49
https://ria.ru/20200608/1572621286.html
Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта
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РИА Новости

Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта

12:36 08.06.2020 (обновлено: 12:49 08.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине в курсе задержания российского музыканта Дениса Казначеева, пытается установить контакт с задержанным и соответствующими властями Германии, сообщили в российской дипмиссии.
Накануне сообщение о задержании уроженца России немецкой полицией появилось на его официальной странице в Facebook. Сообщалось, что задержание произошло по запросу США, где Казначеева подозревают в причастности к отмыванию денег и "активности в дарк-вебе". В сообщении отмечается, что обвинения могут быть связаны с тем, что некие злоумышленники похитили личные данные Казначеева и использовали их при совершении преступной деятельности.
"Посольство России в курсе произошедшего. Запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Дениса Казначеева в дипмиссию не поступало. В настоящее время договариваемся об установлении контактов с Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором содержится задержанный, для уточнения всех обстоятельств", - заявили в дипмиссии.
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