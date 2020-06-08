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Религия и мировоззрение
2020-06-08T12:33
https://ria.ru/20200608/1572621101.html
В Таиланде уволили генерала, посадившего вертолет на территории храма
https://cdn24.img.ria.ru/images/151806/76/1518067603_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_fe35dcd9b7c72cee0acb7374029d842a.jpg
РИА Новости

В Таиланде уволили генерала, посадившего вертолет на территории храма

12:33 08.06.2020
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© Depositphotos / konstantin32Монумент Будды в храме Ват Яй Чай Монгкол в Таиланде
Монумент Будды в храме Ват Яй Чай Монгкол в Таиланде
© Depositphotos / konstantin32
БАНГКОК, 8 июн – РИА Новости. Командир Третьего дивизиона туристической полиции Таиланда (Пхукет и южные провинции страны) генерал-майор полиции Криссак Сонгмунлак снят с должности и переведен в резерв главного управления туристической полиции за то, что посадил вертолет на территории буддийского монастыря, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.
По информации совета прихожан монастыря и храма Ват Чеди в провинции Накхон Ситхаммарат, генерал с группой офицеров прибыл в храм на вертолете для проверки мер безопасности и эпидемиологической защиты. Газета также сообщает, что за некоторое время до прибытия генерала, офис которого расположен на острове Пхукет в 300 километрах от храма, большая группа проживающих в Таиланде граждан Южной Кореи, занятых в индустрии туризма, устроила в храме фейерверк из трех миллионов хлопушек у одной из статуй, наиболее почитаемых среди верующих буддистов, прося у высших сил помощи в восстановлении бизнеса после пандемии COVID19.
Вертолет командира третьего дивизиона приземлился прямо на территории храма, чем вызвал негативную реакцию верующих. Несколько человек сфотографировали вертолет и выложили фото в интернет, снабдив подписью, в которой выражается возмущение тем, что генерал "не мог посетить храм, приехав, как все, на машине, а должен был прилететь на вертолете". После публикации фотографий главное управление туристической полиции отозвало генерала Согнмунлака в Бангкок, освободив его от занимаемой должности, и объявило о начале служебного расследования в его отношении, сообщает издание.
Сослуживцы и подчиненные генерала выложили в социальную сеть Facebook письмо, обращенное к командованию, с просьбой отнестись снисходительно к их коллеге и начальнику, пишет Bangkok Post.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПхукет (остров)Южная КореяБангкокВ мире
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