В Таиланде уволили генерала, посадившего вертолет на территории храма

БАНГКОК, 8 июн – РИА Новости. Командир Третьего дивизиона туристической полиции Таиланда (Пхукет и южные провинции страны) генерал-майор полиции Криссак Сонгмунлак снят с должности и переведен в резерв главного управления туристической полиции за то, что посадил вертолет на территории буддийского монастыря, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.

По информации совета прихожан монастыря и храма Ват Чеди в провинции Накхон Ситхаммарат, генерал с группой офицеров прибыл в храм на вертолете для проверки мер безопасности и эпидемиологической защиты. Газета также сообщает, что за некоторое время до прибытия генерала, офис которого расположен на острове Пхукет в 300 километрах от храма, большая группа проживающих в Таиланде граждан Южной Кореи, занятых в индустрии туризма, устроила в храме фейерверк из трех миллионов хлопушек у одной из статуй, наиболее почитаемых среди верующих буддистов, прося у высших сил помощи в восстановлении бизнеса после пандемии COVID19.

Вертолет командира третьего дивизиона приземлился прямо на территории храма, чем вызвал негативную реакцию верующих. Несколько человек сфотографировали вертолет и выложили фото в интернет, снабдив подписью, в которой выражается возмущение тем, что генерал "не мог посетить храм, приехав, как все, на машине, а должен был прилететь на вертолете". После публикации фотографий главное управление туристической полиции отозвало генерала Согнмунлака в Бангкок, освободив его от занимаемой должности, и объявило о начале служебного расследования в его отношении, сообщает издание.