Песков: точных дат возобновления международного авиасообщения пока нет

"В данном случае здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера (Михаила) Мишустина вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полетов. Главной здесь движущей силой является все-таки оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства. Но эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема возобновления полетов с президентом.