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2020-06-08T17:50
https://ria.ru/20200608/1572620877.html
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
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РИА Новости

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

12:30 08.06.2020 (обновлено: 17:50 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
Слушания по крушению MH17 возобновились в понедельник.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
9 марта, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
"Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, в ответ был получен меморандум. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума", - сказал судья.
По словам Стинхейса, таким образом прокурор смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.
"Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он проконсультировался. Он также запросил, чтобы его выводы были приложены к досье. Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму. Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье", - резюмировал председательствующий судья.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Вчера, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
РФ не раз требовала предоставить данные украинских радаров и спутников США в рамках расследования крушения MH17.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа 2019, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыСШАВ мире
Популярные комментарии
да потому что и представлять нечего, за шесть лет даже фэйк свалять не успели
8 июня, 12:34
LUKA A
13631102
какие 6 лет? написано же, документ был отправлен ещё в 2014 году.
8 июня, 12:42
ААлексей
5711077
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