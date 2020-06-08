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Культура
2020-06-08T13:09
https://ria.ru/20200608/1572620673.html
В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари
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РИА Новости

В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари

12:27 08.06.2020 (обновлено: 13:09 08.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Последний этап демонтажа строительных лесов, установленных вокруг собора Парижской богоматери до пожара в апреле 2019 года и сильно пострадавших в результате возгорания, начался в понедельник.
Как передает портал France Info, "это важный этап работ в соборе Нотр-Дам-де-Пари". "Последний этап разборки пострадавших строительных лесов смог начаться в понедельник… Эта структура, оплавившаяся во время пожара, с начала работ была настоящей головоломкой", - отмечает издание.
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Установленные для реставрационных работ, эти леса состоят из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Конструкция не обрушилась во время пожара, но серьезно пострадала. Чтобы не допустить разрушения и провести демонтаж, специалисты ранее установили вокруг вторые леса.
В новом этапе работ у собора будут принимать участие две команды по пять промышленных альпинистов. Ожидается, что работы продлятся все лето. По словам настоятеля собора Патрика Шове, которые приводит портал, только после разбора металлической конструкции можно будет точно сказать, что собор спасен.
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Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдут 10-15 лет.
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КультураНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Эммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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