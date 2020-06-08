В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари

Установленные для реставрационных работ, эти леса состоят из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Конструкция не обрушилась во время пожара, но серьезно пострадала. Чтобы не допустить разрушения и провести демонтаж, специалисты ранее установили вокруг вторые леса.

В новом этапе работ у собора будут принимать участие две команды по пять промышленных альпинистов. Ожидается, что работы продлятся все лето. По словам настоятеля собора Патрика Шове, которые приводит портал, только после разбора металлической конструкции можно будет точно сказать, что собор спасен.