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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:27
https://ria.ru/20200608/1572620641.html
В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:145:3044:1857_1036x0_80_0_0_bec87ad6cdf7356d10f3b3d02663e12a.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам

12:27 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Почти 380 миллионов рублей перечислили за май медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщает краевое правительство.
"По первому федеральному постановлению выплаты за май получили 2116 человек в 46 учреждениях на сумму 126,2 миллиона рублей. Выплаты по президентскому постановлению начислены 1810 врачам в 22 учреждениях на сумму 195,7 миллиона рублей. По распоряжению губернатора края выплаты перечислены 1719 сотрудникам в 53 учреждениях на общую сумму 57,2 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александры Витько.
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Отмечается, что стимулирующие выплаты за май перечислены в полном объеме 5 июня. Выплаты за июнь будут перечислены в первой декаде июля.
Сообщается также, что в крае продолжает работать горячая линия, на которую можно сообщить о задержке выплат за работу с пациентами с COVID-19.
По данным правительства региона, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрированы почти 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 59 за последние сутки. Выздоровели 1,3 тысячи человек, 17 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся 1,26 тысячи пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоХабаровский крайОбщество
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