В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам

ХАБАРОВСК, 8 июн – РИА Новости. Почти 380 миллионов рублей перечислили за май медикам Почти 380 миллионов рублей перечислили за май медикам Хабаровского края , работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией , сообщает краевое правительство.

"По первому федеральному постановлению выплаты за май получили 2116 человек в 46 учреждениях на сумму 126,2 миллиона рублей. Выплаты по президентскому постановлению начислены 1810 врачам в 22 учреждениях на сумму 195,7 миллиона рублей. По распоряжению губернатора края выплаты перечислены 1719 сотрудникам в 53 учреждениях на общую сумму 57,2 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александры Витько

Отмечается, что стимулирующие выплаты за май перечислены в полном объеме 5 июня. Выплаты за июнь будут перечислены в первой декаде июля.

Сообщается также, что в крае продолжает работать горячая линия, на которую можно сообщить о задержке выплат за работу с пациентами с COVID-19.

По данным правительства региона, с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрированы почти 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 59 за последние сутки. Выздоровели 1,3 тысячи человек, 17 пациентов умерли. На лечении сейчас находятся 1,26 тысячи пациентов.