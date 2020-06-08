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2020-06-08T14:19
https://ria.ru/20200608/1572620609.html
Кадыров поможет более 200 женихам выкупить невест
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РИА Новости

Кадыров поможет более 200 женихам выкупить невест

12:27 08.06.2020 (обновлено: 14:19 08.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
На эти цели будут потрачены деньги фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег - урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.
В муфтияте подчеркнули, что из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничится самыми близкими родственниками.
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В Чечне с начала апреля духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. Десятки свадеб пришлось отложить, наиболее часто задаваемый властям республики вопрос во время режима самоизоляции был связан со снятием запрета на бракосочетание. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются, число участников свадебной церемонии ограничено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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