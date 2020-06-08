Кадыров поможет более 200 женихам выкупить невест

ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики. Глава Чечнивыделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

На эти цели будут потрачены деньги фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег - урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.

В муфтияте подчеркнули, что из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничится самыми близкими родственниками.

В Чечне с начала апреля духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. Десятки свадеб пришлось отложить, наиболее часто задаваемый властям республики вопрос во время режима самоизоляции был связан со снятием запрета на бракосочетание. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются, число участников свадебной церемонии ограничено.