Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал в полицию очередную жалобу на угрозы в адрес членов его семьи в социальных сетях.
"Сегодня утром я подал еще одну жалобу в полицию за подстрекательство к убийству в адрес меня и членов моей семьи. В последнее время подстрекательство с явным призывом к убийству меня и членов моей семьи явно перешло красную черту", - написал Нетаньяху в Twitter.
Премьер-министр приложил к обращению скриншоты публикаций в социальных сетях, в которых содержатся угрозы ему и его сыну Яиру. Нетаньяху добавил, что ожидает решительных действий от полиции.
В начале июня израильская полиция сообщила об аресте проживающего не севере страны военнослужащего срочной службы, который подозревается в том, что угрожал Нетаньяху в социальных сетях. В конце мая по подобным обвинениям был задержан житель Тель-Авива.
17 марта, 17:56На граниКак Бени Биби обошел. Нетаньяху лишили права "первой ночи"Бени Ганц объявил, что ему хватит "считаных дней", чтобы, наконец, сформировать в Израиле правительство. Хотя это предание даже свежим не назовешь. Но он говорит так, словно Ганц – это не фамилия его, а имя, причем неполное. Потому что еще и Христиан.