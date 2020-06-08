Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети

Как Бени Биби обошел. Нетаньяху лишили права "первой ночи" Бени Ганц объявил, что ему хватит "считаных дней", чтобы, наконец, сформировать в Израиле правительство. Хотя это предание даже свежим не назовешь. Но он говорит так, словно Ганц – это не фамилия его, а имя, причем неполное. Потому что еще и Христиан.