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2020-06-08T12:24
https://ria.ru/20200608/1572620428.html
Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети
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РИА Новости

Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети

12:24 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал в полицию очередную жалобу на угрозы в адрес членов его семьи в социальных сетях.
"Сегодня утром я подал еще одну жалобу в полицию за подстрекательство к убийству в адрес меня и членов моей семьи. В последнее время подстрекательство с явным призывом к убийству меня и членов моей семьи явно перешло красную черту", - написал Нетаньяху в Twitter.
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Премьер-министр приложил к обращению скриншоты публикаций в социальных сетях, в которых содержатся угрозы ему и его сыну Яиру. Нетаньяху добавил, что ожидает решительных действий от полиции.
В начале июня израильская полиция сообщила об аресте проживающего не севере страны военнослужащего срочной службы, который подозревается в том, что угрожал Нетаньяху в социальных сетях. В конце мая по подобным обвинениям был задержан житель Тель-Авива.
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Биньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
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