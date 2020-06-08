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2020-06-08T12:23
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ЦБ оценил влияние климатических рисков на деятельность банков
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РИА Новости

ЦБ оценил влияние климатических рисков на деятельность банков

12:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Климатический фактор может оказывать негативное воздействие на деятельность банков: климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового портфеля, а также в ряде случаев снижать доходы заемщиков, говорится в докладе Банка России для общественных консультаций.
"Банки подвержены рыночному риску, так как климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового портфеля, а также на курсы иностранных валют и котировки биржевых товарных активов", - отмечается в документе.
В то же время, экстремальные погодные явления могут повлиять на офисные помещения банка, его процессы и сотрудников, могут привести к увеличению стоимости электроэнергии и страхования, что приведет к реализовавшемуся операционному риску. В результате повышения осведомленности клиентов банка и других заинтересованных сторон о климатических рисках риск перехода может проявиться в форме репутационного риска.
Связанные с изменениями климата события и риск перехода могут способствовать увеличению вероятности дефолта заемщиков банка, непосредственно или косвенно связанных с подверженными воздействию климатических рисков областями и отраслями экономики, отмечает ЦБ.
Например, у заемщиков могут возникнуть финансовые проблемы из-­за сокращения производства, реализации услуг. Кроме того, убыток при дефолте по ссудам, обеспеченным, например, недвижимостью, может возрасти, если на стоимость недвижимости негативно повлияют события, связанные с изменением климата.
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