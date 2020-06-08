ЦБ оценил влияние климатических рисков на деятельность банков

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Климатический фактор может оказывать негативное воздействие на деятельность банков: климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового портфеля, а также в ряде случаев снижать доходы заемщиков, говорится в докладе Климатический фактор может оказывать негативное воздействие на деятельность банков: климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового портфеля, а также в ряде случаев снижать доходы заемщиков, говорится в докладе Банка России для общественных консультаций.

"Банки подвержены рыночному риску, так как климатические риски могут повлиять на стоимость вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты торгового портфеля, а также на курсы иностранных валют и котировки биржевых товарных активов", - отмечается в документе.

В то же время, экстремальные погодные явления могут повлиять на офисные помещения банка, его процессы и сотрудников, могут привести к увеличению стоимости электроэнергии и страхования, что приведет к реализовавшемуся операционному риску. В результате повышения осведомленности клиентов банка и других заинтересованных сторон о климатических рисках риск перехода может проявиться в форме репутационного риска.

Связанные с изменениями климата события и риск перехода могут способствовать увеличению вероятности дефолта заемщиков банка, непосредственно или косвенно связанных с подверженными воздействию климатических рисков областями и отраслями экономики, отмечает ЦБ.