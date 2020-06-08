ЦБ предложил обсудить климатические риски для финансовых организаций

По мнению Банка России, на текущий момент установить регуляторные требования к учету климатических рисков российскими финансовыми организациями будет затруднительно. Это связано с неопределенностью будущих климатических сценариев и тем, как изменение климата повлияет на российскую экономику. Кроме того, есть проблемы с нехваткой технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками, а также с наличием и качеством данных в отдельных отраслях экономики, указывает регулятор.