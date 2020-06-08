ЦБ предложил обсудить климатические риски для финансовых организаций

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банк России предлагает участникам рынка обсудить возможные перспективы учета и мониторинга климатических рисков в деятельности российских финансовых организаций, говорится в релизе регулятора.
ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций о влиянии климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора РФ. В нем регулятор указывает, что последствия изменения климата сказываются не только на природных системах и благосостоянии населения, но и на стабильности и развитии финансового сектора во всем мире. "Вопросы влияния климатических рисков на стабильность финансового сектора в последние годы стали актуальным пунктом повестки центральных банков и финансовых регуляторов различных стран", - указывается в сообщении.
По мнению Банка России, на текущий момент установить регуляторные требования к учету климатических рисков российскими финансовыми организациями будет затруднительно. Это связано с неопределенностью будущих климатических сценариев и тем, как изменение климата повлияет на российскую экономику. Кроме того, есть проблемы с нехваткой технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками, а также с наличием и качеством данных в отдельных отраслях экономики, указывает регулятор.
Вместе с тем постоянный мониторинг таких рисков и их возможного влияния на различные отрасли экономики на государственном уровне, контроль и сбор данных об ущербе, вызванном изменением климата, выбросах парниковых газов, а также взаимодействие Банка России с международными регуляторами по этим вопросам будут способствовать распространению принципов устойчивого развития на финансовый сектор РФ.
"В свою очередь, участникам российского финансового рынка предлагается развивать компетенции по выявлению, оценке и управлению климатическими рисками как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Раскрытие информации, связанной с устойчивым развитием (в том числе по учету климатических рисков), также повысит осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях в Российской Федерации, связанных с устойчивым финансированием и ответственным инвестированием", - указывает ЦБ.