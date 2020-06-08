В Норильске установили 18 боновых заграждений для сбора топлива

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дополнительные боновые заграждения установлены на водоемах в Норильске для сбора нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, всего уже функционируют 18 бонов общей длиной более 2,3 километра, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Установлены 18 боновых заграждений общей протяженностью 2330 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 16 боновых заграждений установлены на реке Амбарная, еще две дополнительные линии - на реке Пясина.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.