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2020-06-08T15:55
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Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда
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РИА Новости

Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда

12:14 08.06.2020 (обновлено: 15:55 08.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. С учетом изменений на рынке труда в связи с пандемией коронавируса повышение почасовой оплаты труда по определенным видам занятости может быть востребовано, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении минимального почасового размера оплаты труда, предложив установить с 1 января 2021 года оплату в сумме 150 рублей за час. Сейчас минимальная почасовая оплата труда не превышает 90 рублей.
"Эта идея не нова. Начиная с 2000 года каждый раз, когда мы говорим о повышении МРОТ, заходит речь и о часовой оплате труда", - сказал Рязанский РИА Новости.
По его словам, пока эти инициативы не приживались. "Однако с учетом изменений на рынке труда в условиях пандемии коронавируса, появление новых форм занятости, по определенным видам занятости это может быть и востребовано", - сказал законодатель.
Он отметил, что это тема, которая требует обсуждения. "Давайте подождем, посмотрим, как будут развиваться события", - отметил сенатор.
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