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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:14
https://ria.ru/20200608/1572619700.html
В Сирии изолировали город из-за водителя с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Сирии изолировали город из-за водителя с COVID-19

12:13 08.06.2020 (обновлено: 12:14 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Водитель фур, прибывший после рейса из Иордании, заразил коронавирусом 16 жителей города Рас-аль-Маара в провинции Дамаск, в населенном пункте введен карантин, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Сирии.
"Зарегистрировано 16 новых заражений коронавирусом в поселении Рас-аль-Маара в провинции Дамаск … Заболевшие контактировали с водителем фур, больным вирусом, который работает на линии Сирия-Иордания. В поселении Рас-аль-Маара введен карантин с целью предотвратить распространение вируса ради здоровья граждан",- написано в заявлении.
На сегодняшний день в Сирии подтвержден 141 случай заражения вирусом COVID-19, 58 граждан выздоровели и шестеро умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСирияИорданияВ мире
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