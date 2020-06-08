В Сирии изолировали город из-за водителя с COVID-19

"Зарегистрировано 16 новых заражений коронавирусом в поселении Рас-аль-Маара в провинции Дамаск … Заболевшие контактировали с водителем фур, больным вирусом, который работает на линии Сирия-Иордания. В поселении Рас-аль-Маара введен карантин с целью предотвратить распространение вируса ради здоровья граждан",- написано в заявлении.