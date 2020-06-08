В Сирии изолировали город из-за водителя с COVID-19

БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Водитель фур, прибывший после рейса из Иордании, заразил коронавирусом 16 жителей города Рас-аль-Маара в провинции Дамаск, в населенном пункте введен карантин, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Сирии.
"Зарегистрировано 16 новых заражений коронавирусом в поселении Рас-аль-Маара в провинции Дамаск … Заболевшие контактировали с водителем фур, больным вирусом, который работает на линии Сирия-Иордания. В поселении Рас-аль-Маара введен карантин с целью предотвратить распространение вируса ради здоровья граждан",- написано в заявлении.
На сегодняшний день в Сирии подтвержден 141 случай заражения вирусом COVID-19, 58 граждан выздоровели и шестеро умерли.
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