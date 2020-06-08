В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Двое мужчин с Двое мужчин с коронавирусом в возрасте 61 года и 70 лет скончались в Самарской области , оба страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 29 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 112 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе 29 человек скончались, в том числе двое мужчин: 61 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, и 70 лет, страдавший сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 86 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 54 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 30 человек заразились от ранее заболевших, еще у двоих коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 1449 человек выздоровели.