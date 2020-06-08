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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:12
https://ria.ru/20200608/1572619622.html
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

12:12 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом в возрасте 61 года и 70 лет скончались в Самарской области, оба страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 29 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 112 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Всего в регионе 29 человек скончались, в том числе двое мужчин: 61 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, и 70 лет, страдавший сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 86 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 54 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 30 человек заразились от ранее заболевших, еще у двоих коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 1449 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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