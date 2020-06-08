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Культура
2020-06-08T12:10
https://ria.ru/20200608/1572619519.html
У нового романа Бегбедера вместо заглавия будет на обложке смайлик
https://cdn22.img.ria.ru/images/155845/36/1558453673_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cd932d033c8f25472ace2a19a620ac66.jpg
РИА Новости

У нового романа Бегбедера вместо заглавия будет на обложке смайлик

12:10 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к французского писателя Ф. Бегбедера
П/к французского писателя Ф. Бегбедера
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новый роман писателя и публициста Фредерика Бегбедера выйдет в России осенью, на обложке книги вместо названия поклонников ожидает "плачущий от смеха смайлик", сам автор условно называет роман "Человек, который умер от смеха", сообщает пресс-служба книжного фестиваля "Красная площадь".
"Вся моя работа в некотором смысле – карантин, я больше времени проводил с семьей, было много положительных моментов. И в то же время есть ряд вопросов – мне кажется, реакция на пандемию была преувеличенной, нам не стоит разрушать цивилизацию из-за пневмонии", – цитирует пресс-служба фестиваля слова Бегбедера.
Как рассказали организаторы, осенью на русском языке выходит новый роман писателя, на обложке книги нет заголовка, лишь плачущий от смеха смайлик.
"Это – новый язык, который замещает старый. Этот популярный символ заменил название книги. Если выражать название словами, то книгу можно было бы назвать "Человек, который умер от смеха". Кроме того, в книге есть глава, которая состоит только из смайликов и эмодзи, но она не самая моя любимая, я такой олдскульный писатель", – объяснил писатель.
Кроме того, в ближайшее время в России начнут выходить книги серии "Коллекция Бегбедера", куда войдут произведения, отобранные писателем.
Французский писатель Фредерик Бегбедер на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
7 сентября 2019, 16:32Культура
Бегбедер рассказал, как выбирает книги для выходящей в России серииБегбедер рассказал, как выбирает книги для выходящей в России серии
"Идея состоит в том, чтобы познакомить российского читателя с молодым поколением французских писателей. Я основал премию для молодых талантливых авторов в некотором роде и для того, чтобы самому оставаться молодым", – рассказал он.
По словам Бегбедера, как только ограничения на международное авиасообщение будут сняты, он с радостью приедет в Россию, чтобы представить новый роман и встретиться с поклонниками его творчества.
П/к французского писателя Ф. Бегбедера
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