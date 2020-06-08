Более 134 тысяч москвичей записались на электронное голосование

"На 10 утра - 134 086 человек", - сказал Массух, отвечая на вопрос, сколько москвичей уже записалось на электронное голосование.

В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.