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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T12:10
https://ria.ru/20200608/1572619483.html
Более 134 тысяч москвичей записались на электронное голосование
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Более 134 тысяч москвичей записались на электронное голосование

12:10 08.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 134 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию, сообщил РИА Новости руководитель столичного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух.
"На 10 утра - 134 086 человек", - сказал Массух, отвечая на вопрос, сколько москвичей уже записалось на электронное голосование.
Ранее ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в двух регионах - Москве и Нижегородской области.
В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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