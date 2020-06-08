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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:09
https://ria.ru/20200608/1572619429.html
В Чили скорректировали число умерших от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800044_0:218:2989:1899_1036x0_80_0_0_77a3260b7ac0fdea67703bc3dd748ae6.jpg
РИА Новости

В Чили скорректировали число умерших от COVID-19

12:09 08.06.2020
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЖенщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Чили после пересмотра методики подсчета увеличили на 653 число людей, скончавшихся в стране в результате заражения коронавирусом, сообщает радио BioBio Chile.
В начале июня министр здравоохранения страны Хайме Маньялич сообщил, что Чили меняет методику подсчета погибших от COVID-19, теперь в нее будут включать тех, кто умер, не дождавшись результатов теста ПЦР.
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Как заявил Маньялич в воскресенье, власти страны "вынуждены признать в соответствии с определениями Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения... в качестве возможных случаев смерти, связанных с COVID-19, дополнительные 653 человек".
Согласно последним данным, опубликованным на сайте минздрава, в Чили зарегистрировано 2190 умерших в результате коронавируса. Общее число заразившихся - 134 150, за последние сутки выявлено 6405 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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