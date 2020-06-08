В Чили скорректировали число умерших от COVID-19

Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго. Архивное фото

Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Власти Чили после пересмотра методики подсчета увеличили на 653 число людей, скончавшихся в стране в результате заражения коронавирусом, сообщает радио BioBio Chile.

В начале июня министр здравоохранения страны Хайме Маньялич сообщил, что Чили меняет методику подсчета погибших от COVID-19, теперь в нее будут включать тех, кто умер, не дождавшись результатов теста ПЦР.

Как заявил Маньялич в воскресенье, власти страны "вынуждены признать в соответствии с определениями Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения... в качестве возможных случаев смерти, связанных с COVID-19, дополнительные 653 человек".

Согласно последним данным, опубликованным на сайте минздрава, в Чили зарегистрировано 2190 умерших в результате коронавируса. Общее число заразившихся - 134 150, за последние сутки выявлено 6405 заболевших.