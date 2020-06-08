Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра. В год зарплата топ-менеджера не должна быть больше 30 миллионов рублей. Если потребуется исключение, то его должен установить президент.

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

Для коммерческих госкомпаний, где государство не является единственным акционером, работу будут оценивать по динамике выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний утвердят отраслевые KPI.

Средняя зарплата в регионах

Накануне Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о средней зарплате в российских регионах за первые три месяца текущего года.

В целом в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.

Планка высокой зарплаты

Как выяснили аналитики сервиса " Работа.ру ", одну из самых высоких зарплат (в среднем до 150 тысяч рублей) можно получать в сфере логистики и работы на складе. В этой области чаще всего ищут водителей с личным автомобилем и водителей-экспедиторов.

В судоходстве можно получать в среднем до 154 тысяч рублей в месяц, однако, по словам экспертов, зарплаты в этой сфере могут быть и выше. В пример приводится предложение о вакансии матроса во Владивостоке с зарплатой до 240 тысяч рублей.