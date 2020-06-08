Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Верхнюю планку хотят установить на уровне трехкратной зарплаты премьер-министра. В год зарплата топ-менеджера не должна быть больше 30 миллионов рублей. Если потребуется исключение, то его должен установить президент.
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Для коммерческих госкомпаний, где государство не является единственным акционером, работу будут оценивать по динамике выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний утвердят отраслевые KPI.
Средняя зарплата в регионах
Накануне Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о средней зарплате в российских регионах за первые три месяца текущего года.
В целом в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.
Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), на третьем — Москва (95,5 тысячи рублей). Далее идут Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайском крае (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи рублей).
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Планка высокой зарплаты
В судоходстве можно получать в среднем до 154 тысяч рублей в месяц, однако, по словам экспертов, зарплаты в этой сфере могут быть и выше. В пример приводится предложение о вакансии матроса во Владивостоке с зарплатой до 240 тысяч рублей.
На высокую зарплату могут претендовать и специалисты по работе с недвижимостью — их максимальная зарплата составляет в среднем 141 тысячу рублей. На немного меньшую оплату могут рассчитывать начинающие специалисты в стартапах — 140 тысяч рублей в месяц.