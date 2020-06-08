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2020-06-08T12:08
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Московские соцработники оказали почти четыре миллиона услуг
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РИА Новости

Московские соцработники оказали почти четыре миллиона услуг

12:08 08.06.2020
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© предоставлено фондом "Дом доброты"Раздача продуктовых наборов в Москве
Раздача продуктовых наборов в Москве
© предоставлено фондом "Дом доброты"
Раздача продуктовых наборов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Соцработники Москвы за время пандемии коронавируса оказали почти 4 миллиона услуг, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на встрече с социальными работниками.
"Сегодня мы отмечаем двадцатый, юбилейный День социального работника, с этим праздником всех поздравляю. Это непростая и очень важная профессия, пандемия еще раз показала, что ее выбирают неравнодушные, готовые прийти на помощь в самый трудный момент люди... За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг", - сообщила Ракова.
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Она отметила, что более 470 тысяч из них – это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19.
Ракова подчеркнула, что впервые система соцзащиты столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдержать распространение инфекции, отметила она. Многим учреждениям пришлось перейти на вахтовый метод работы.
Вице-мэр добавила, что учреждениям соцзащиты удалось снизить нагрузку на медицинские стационары. Многим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изменить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялся в полном объеме.
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