Московские соцработники оказали почти четыре миллиона услуг

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Соцработники Москвы за время пандемии коронавируса оказали почти 4 миллиона услуг, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на встрече с социальными работниками.
"Сегодня мы отмечаем двадцатый, юбилейный День социального работника, с этим праздником всех поздравляю. Это непростая и очень важная профессия, пандемия еще раз показала, что ее выбирают неравнодушные, готовые прийти на помощь в самый трудный момент люди... За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг", - сообщила Ракова.
Она отметила, что более 470 тысяч из них – это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19.
Ракова подчеркнула, что впервые система соцзащиты столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдержать распространение инфекции, отметила она. Многим учреждениям пришлось перейти на вахтовый метод работы.
Вице-мэр добавила, что учреждениям соцзащиты удалось снизить нагрузку на медицинские стационары. Многим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изменить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялся в полном объеме.