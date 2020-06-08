Московские соцработники оказали почти четыре миллиона услуг

"Сегодня мы отмечаем двадцатый, юбилейный День социального работника, с этим праздником всех поздравляю. Это непростая и очень важная профессия, пандемия еще раз показала, что ее выбирают неравнодушные, готовые прийти на помощь в самый трудный момент люди... За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг", - сообщила Ракова.