В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости. Большинство из 37 заболевших коронавирусом пациентов за последние сутки в Большинство из 37 заболевших коронавирусом пациентов за последние сутки в Калининградской области имеют клинические симптомы, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 37 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев 32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно", - сказали в оперштабе.

По данным оперштаба, среди заболевших один ребенок, 11 человек старше 65 лет. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. В структуре заболевших коронавирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.

На 8 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 62 тысячи человек, из них выявлено 1813 случаев заражения, 782 человека выздоровели (трое за последние сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4611 человек, в том числе 95 в условиях обсерватора.