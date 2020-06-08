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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:08
https://ria.ru/20200608/1572619265.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

12:08 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента
Врачи у постели пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости. Большинство из 37 заболевших коронавирусом пациентов за последние сутки в Калининградской области имеют клинические симптомы, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 37 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев 32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно", - сказали в оперштабе.
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По данным оперштаба, среди заболевших один ребенок, 11 человек старше 65 лет. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. В структуре заболевших коронавирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.
На 8 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 62 тысячи человек, из них выявлено 1813 случаев заражения, 782 человека выздоровели (трое за последние сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4611 человек, в том числе 95 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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